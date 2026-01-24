أستراليا المفتوحة: الموهبة الشابة يوفيتش ممتنة لنصائح ديوكوفيتش

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : عبرت صاحبة المفاجآت الأميركية من أصول صربية إيفا يوفيتش عن امتنانها لـ"نوفاك ديوكوفيتش اللطيف والمُهتم" في مساعدتها على لفت الأنظار في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما استفادت الشابة البالغة 18 عاما من نصائح حامل 24 لقبا في البطولات الكبرى.

وحققت يوفيتش، أصغر لاعبة ضمن المصنفات المئة الأوليات، مفاجأة مدوّية الجمعة بإقصاء المصنفة السابعة ووصيفة بطولتين كبيرتين الإيطالية جازمين باوليني، لتبلغ ثمن النهائي.

وكان ذلك أكبر إنجاز في مسيرتها الصاعدة، وقد لعب النجم الصربي الذي يكبرها بـ20 عاما، دورا في ذلك.

وقالت يوفيتش: "في الواقع تحدثت قليلا مع نوفاك. كان ذلك مذهلا للغاية. منحني بعض النصائح الدقيقة حول لعبي وأشياء يمكنني محاولة تطبيقها في هذه المباراة التي خضتها".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما يمنحك نوفاك نصيحة، عليك اتباعها".

وعن ماهية النصائح التي قدمها لها، قالت "كانت حول كيفية فتح الملعب بشكل أفضل، وعدم التسرع في الضربات في كل مرة، وإيجاد المزيد من الزوايا. حاولت القيام بذلك، وسارت الأمور على ما يرام. لذا سأواصل الاستماع إلى نوفاك".

ورغم أن يوفيتش أميركية، فإن والدها من صربيا ووالدتها من كرواتيا. ولا تزال مرتبطة بجذورها، إذ تزور صربيا سنويا، سواء العاصمة بلغراد أو مدينة ليسكوفاتس الجنوبية حيث تعيش عائلتها الموسعة.

ويجعل هذا الارتباط العلاقة مع ديوكوفيتش طبيعية، لكنها تقول إنها أيضا "غريبة قليلا".

وأضافت: "دائما تفكرين في تلك اللحظات التي ستقابلين فيها قدواتك، وأحيانا قد يشعر البعض بخيبة أمل إذا لم يكونوا باللطف والانفتاح المتوقعين".

وتابعت: "لكنّه في الحقيقة ألطف وأكثر اهتماما خارج الكاميرات مما يبدو عليه. كان الأمر مذهلا. إنه ذكي جدا ويريد حقا مساعدة الجيل الشاب. أنا ممتنة للغاية لتلك النصائح".

وختمت: "آمل أن أتحدث معه أكثر وأن أواصل الاستماع إلى نصائحه".

وكانت يوفيتش قد توجت بأول لقب لها عام 2025 في غوادالاخارا، وبدأت العام الحالي بقوة، إذ بلغت نصف نهائي أوكلاند ونهائي هوبارت.