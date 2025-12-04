اخبار العالم

بوتين: المباحثات بشأن أوكرانيا "معقدة"

ابوظبي - سيف اليزيد - أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا "معقّدة" لكنه شدد على ضرورة "التعاون" مع واشنطن لإنجاح مساعيها بدلا من "عرقلتها"، وذلك في مقابلة بثّتها مجلة "إنديا توداي" اليوم الخميس.
وقال بوتين، في التصريحات "هذه مهمّة معقّدة وصعبة أخذها الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على عاتقه".
وأضاف الرئيس الروسي أن "تحقيق توافق بين أطراف متنافسة ليس بالمهمة السهلة، لكن الرئيس ترامب يحاول حقا، باعتقادي، القيام بذلك".
وتابع بوتين "أعتقد بأن علينا التعاون مع هذه المساعي بدلا من عرقلتها".
ويسعىالرئيس الأميركي إلى إيجاد حل للأزمة في أوكرانيا وطرح خطة للسلام تتواصل المناقشات بشأنها بين واشنطن وكييف من جهة وواشنطن وموسكو من جهة أخرى.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

