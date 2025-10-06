تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 06-10-2025

صعد سعر عملة زي كاش (ZECUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 176.00$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص اختراق السعر لتلك المقاومة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 176.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 204.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد