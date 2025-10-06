شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم إيه إم دي تقفز 30% بعد تقارير عن صفقة استثمار ضخمة من أوبن إيه آي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD) بأكثر من 30% يوم الإثنين، بعد أن كشفت تقارير عن اتفاق مع شركة أوبن إيه آي يتيح للأخيرة الاستحواذ على حصة تصل إلى 10% في شركة تصنيع الرقائق، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكبر الشراكات في قطاع الذكاء الاصطناعي حتى الآن.



وبموجب الاتفاق، ستقوم أوبن إيه آي بنشر قدرات حوسبة تصل إلى 6 جيجاواط من وحدات معالجة الرسوميات Instinct التي تنتجها إيه إم دي خلال عدة سنوات وعبر أجيال متعددة من العتاد، بدءًا من نشر أول جيجاواط في النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لما أعلنت الشركتان.



قال غريغ بروكمان، رئيس أوبن إيه آي ، لقناة CNBC: "علينا أن نفعل ذلك. هذا جزء أساسي من مهمتنا. إذا كنا نريد أن نصل إلى كل البشر، فإننا بحاجة إلى التوسع بهذا الشكل."



وأضاف أن الشركة "غير قادرة حاليًا على إطلاق العديد من الميزات في تشات جي بي تي ومنتجات أخرى يمكن أن تدرّ عائدات، بسبب نقص القدرة الحاسوبية".



اتفاق يمنح أوبن إيه آي إمكانية تملك 10% من أسهم إيه إم دي



كجزء من الصفقة، أصدرت إيه إم دي لـ أوبن إيه آي حق شراء (warrant) يصل إلى 160 مليون سهم من أسهمها العادية، على أن تُربط مراحل الاستحقاق بتحقيق أهداف تتعلق بحجم النشر الفعلي وأداء السهم في السوق.



وسيُفعّل أول جزء من هذا الحق عند نشر أول جيجاواط من الطاقة الحاسوبية، فيما تُفتح شرائح إضافية مع التوسع إلى 6 جيجاواط وتحقيق مؤشرات تقنية وتجارية رئيسية.



وفي حال تنفيذ كامل الحق، قد تمتلك أوبن إيه آي نحو 10% من إيه إم دي استنادًا إلى عدد الأسهم المتداولة حاليًا.



لم تكشف أوبن إيه آي عن قيمة الصفقة بالدولار، لكنها أكدت أنها تبلغ عدة مليارات.



صفقة استراتيجية كبرى في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي



تجعل هذه الصفقة من إيه إم دي شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لـ أوبن إيه آي ، وتمثل واحدة من أكبر اتفاقيات توريد وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في تاريخ القطاع.



وقالت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لـ إيه إم دي ، في مقابلة مع CNBC: "الذكاء الاصطناعي يسير على مسار نمو يمتد لعقد كامل، وفي النهاية تحتاج إلى القدرة الحاسوبية الأساسية لتحقيق ذلك."



وأضافت: "نحتاج إلى شراكات كهذه لتوحيد النظام البيئي وضمان توفير أفضل التقنيات. نحن متحمسون جدًا لما تحمله هذه الفرصة."



الصفقة من شأنها أن تخفف الضغط على سلاسل التوريد العالمية وتقلل من اعتماد أوبن إيه آي على مورد واحد — في إشارة إلى إنفيديا التي لطالما هيمنت على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.



منافسة محتدمة مع إنفيديا



جاءت الصفقة الجديدة بعد أسبوعين فقط من إعلان أوبن إيه آي عن اتفاق ضخم بقيمة 100 مليار دولار مع إنفيديا يشمل مزيجًا من استثمارات رأسمالية وتوريد طويل الأمد للمعدات، في ترتيب معاكس من حيث الملكية: إذ كانت إنفيديا هي الطرف الذي حصل على حصة في أوبن إيه آي.



وعقب الإعلان عن شراكة إيه إم دي ، تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 1% يوم الإثنين.



تشير التقديرات إلى أن مشروع أوبن إيه آي للبنية التحتية يتضمن خارطة طريق بطاقة 23 جيجاواط، منها 10 جيجاواط مخصصة لـ إنفيديا و6 جيجاواط لـ إيه إم دي. ومع تكلفة تُقدّر بنحو 50 مليار دولار لكل جيجاواط من الطاقة الحاسوبية، تكون الشركة قد التزمت فعليًا بـ إنفاق يقارب تريليون دولار خلال أسبوعين فقط.



وتجري أوبن إيه آي أيضًا محادثات مع برودكوم لتصميم رقائق مخصصة للأجيال القادمة من نماذجها.



"اقتصاد دائري" في عالم الذكاء الاصطناعي



يرى محللون أن الصفقة تكرّس ظاهرة "الاقتصاد الدائري" في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تتبادل الشركات الكبرى رأس المال والملكية والقدرة الحاسوبية ضمن شبكة مغلقة من الموردين والمستثمرين.



فـ إنفيديا تموّل شراء رقائقها الخاصة، وأوراكل تبني مراكز البيانات، و إيه إم دي وبرودكوم توفران المعدات، بينما تقود أوبن إيه آي الطلب العالمي.



لكن هذا الترابط الوثيق يثير مخاوف من أن أي خلل في إحدى الحلقات قد يسبب اضطرابًا واسعًا في النظام بأكمله.



نقلة نوعية لـ إيه إم دي و أوبن إيه آي



تمثل الشراكة مع أوبن إيه آي نقطة تحول تجارية وتكنولوجية لـ إيه إم دي بعد سنوات من تأخرها عن إنفيديا في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي.



وقالت ليزا سو إن الاتفاق يمثل "فوزًا مزدوجًا حقيقيًا، لأنه يمكّن من بناء أكبر منظومة ذكاء اصطناعي في العالم ويعزز تطور النظام البيئي بأكمله."



في المقابل، تدعم الصفقة رؤية سام ألتمان التوسعية في مشروع Stargate، الذي يحوّل أوبن إيه آي بسرعة إلى واحدة من أكبر شركات البنية التحتية التكنولوجية في العالم.



ويعمل أول موقع تابع للمشروع في أبيلاين، تكساس حاليًا باستخدام رقائق إنفيديا ، مع استمرار أعمال البناء لتوسيع القدرة التشغيلية.