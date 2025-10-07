الاقتصاد

سعر النحاس يتمسك بالمسار الصاعد-توقعات اليوم 7-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-07 05:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من تذبذب سعر النحاس منذ تداولات يوم أمس دون العائق المتمثل بمستوى 5.0600$ إلا أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ستبقى على ترجيحنا الصاعد المقترح سابقا.

كذلك ثبات الدعم الإضافي المستقر قرب 4.7500$ يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد لنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق العائق الحالي ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه نحو 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9100$ و 5.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

