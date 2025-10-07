شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالمسار الصاعد-توقعات اليوم 7-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-07 05:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من تذبذب سعر النحاس منذ تداولات يوم أمس دون العائق المتمثل بمستوى 5.0600$ إلا أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ستبقى على ترجيحنا الصاعد المقترح سابقا.
كذلك ثبات الدعم الإضافي المستقر قرب 4.7500$ يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد لنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق العائق الحالي ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه نحو 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9100$ و 5.2000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع