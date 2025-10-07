سعر الغاز الطبيعي يحتاج لعزم جديد-توقعات اليوم 7-10-2025

فشل سعر المؤشر بالصمود مطولا فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 46870 ليضطر بتداولات يوم أمس لتشكيل هبوط تصحيحي حاد بتسلله نحو 46470 ومن ليعوّض بعض الخسائر باندفاعه نحو 46700.

نود التنويه إلى أن استمرار تمركز التداولات دون الدعم الإضافي المكسور وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, فإن هذه العوامل تدعم سيطرة السيناريو التصحيحي الهابط من جديد لنتوقع تجديد الضغط على مستوى 46530 وبتأكيد كسره ستمتد الخسائر نحو 46390 و46255 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 46390 و 46740

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي