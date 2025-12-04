شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة تحتضن فعالية البازار السادس لتمكين النساء اقتصاديا ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المهرة تحتضن فعالية البازار السادس لتمكين النساء اقتصاديا ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

المهرة – لميس الأصبحي

احتضنت مديرية الغيضة بمحافظة المهرة اليوم الخميس فعالية البازار السادس الذي نظمته جمعية الوصول الإنساني في مدرسة عائشة للبنات برعاية محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ضمن أنشطة مشروع "توفير خدمات سبل العيش للنساء والفتيات الأشد ضعفًا في اليمن – المهرة".

وجاء تنظيم البازار تحت شعار "معًا لدعم منتجات النساء وحمايتهن رقميًا واقتصاديًا"، بالتزامن مع حملة 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بهدف دعم النساء والفتيات وتعزيز قدراتهن المهنية وتمكينهن من تأسيس مشاريع صغيرة تساهم في تحسين أوضاعهن المعيشية.

وشاركت في الفعالية 30 مستفيدة من برامج التدريب المهني المنفذة خلال عام 2025م حيث عرضن مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية شملت الخياطة والتطريز والمنتجات الغذائية والأعمال الفنية والحرفية في عرض يعكس تطور مهاراتهن وقدرتهن على الإنتاج.

وحظيت الفعالية بحضور رسمي ومجتمعي واسع من بينهم الأستاذة لبنى كلشات مدير عام تنمية المرأة بمحافظة المهرة والأستاذة زمزم بايعقوب مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية الغيضة والأستاذ مصطفى القادري المدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني – فرع المهرة والأستاذة سميرة خميس منسقة مساحة الغيضة والدكتور حمود الفقيه.

وأشاد الحضور بمستوى المنتجات وجودتها وبالدور المهم الذي تلعبه برامج سبل العيش في تمكين النساء اقتصاديا وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تحسين دخل الأسر الأشد ضعفًا ورفع مستوى الاستقرار المجتمعي.

كما شدد المسؤولون على أهمية تعزيز الوعي بالحماية الرقمية للنساء والفتيات إلى جانب التمكين الاقتصادي لضمان بيئة أكثر أمانًا واستدامة لجهود دعم المرأة في محافظة المهرة.

ويأتي تنظيم البازار السادس ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها جمعية الوصول الإنساني بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعزيز المهارات المهنية وتمكين النساء والفتيات اجتماعيًا واقتصاديًا في محافظة المهرة.