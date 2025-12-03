شكرا لقرائتكم خبر عن منصة “إعلاميات من أجل السلام” تنظم ندوة حوارية حول “العنف ضد الإعلاميات: من المؤسسات إلى منصات التواصل” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - منصة “إعلاميات من أجل السلام” تنظم ندوة حوارية حول “العنف ضد الإعلاميات: من المؤسسات إلى منصات التواصل”
ضمن فعاليات الحملة العالمية “لون العالم برتقالياً – 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”، نظمت منصة “إعلاميات من أجل السلام” مساء الأحد 30 نوفمبر ندوة حوارية بعنوان “العنف ضد الإعلاميات: من المؤسسات إلى منصات التواصل”، بمشاركة نخبة من القيادات النسوية والإعلاميات اليمنيات.
وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها الإعلاميات داخل المؤسسات الإعلامية وفي فضاءات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استعراض أهداف حملة “16 يوماً” وأهميتها في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الحماية والدعم للنساء العاملات في المجال الإعلامي.
وشارك في الندوة كل من:
• الدكتورة إكرام العكوري، رئيسة منصة “إعلاميات من أجل السلام”، وقدمت عرضاً حول واقع الإعلاميات في اليمن وأنماط العنف البنيوي الذي يواجهنه.
• الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود، وتناولت موضوع العنف الرقمي وخطورته وتزايد استهداف الإعلاميات عبر الإنترنت.
• الأستاذة فاطمة مطهر، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، واستعرضت مسؤوليات المؤسسات الإعلامية والنقابية في حماية الصحفيات.
وشهدت الندوة نقاشات موسعة حول التحديات المرتبطة بالتحرش والإقصاء والتهديدات الإلكترونية وحملات التشويه الموجهة ضد الإعلاميات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التشريعات، ورفع الوعي المجتمعي، وتمكين الإعلاميات من أدوات الحماية الرقمية.
وخرجت الفعالية بعدد من التوصيات، أبرزها:
• تطوير آليات واضحة لحماية الإعلاميات من العنف داخل المؤسسات الإعلامية وعبر منصات التواصل.
• قيام المنصة برصد وتوثيق حالات العنف بشكل منتظم.
• بناء قدرات الأعضاء في مجالات الأمن الرقمي والدعم القانوني.
• التنسيق مع المنظمات والجهات الإعلامية لإقرار سياسات حماية داخل المؤسسات.
وأكدت المنصة في ختام الندوة أن استمرار مثل هذه الفعاليات خلال حملة “16 يوماً” يمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة إعلامية آمنة وداعمة للمرأة