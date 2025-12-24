الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-12-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-24 16:18PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على المستويات اللحظية الأخيرة، وذلك وسط محاولات اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا