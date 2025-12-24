تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-12-2025

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على المستويات اللحظية الأخيرة، وذلك وسط محاولات اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.