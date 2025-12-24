شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)

- 1/2
خرج الطالب صاحب مقطع الفيديو الذي أثار غضب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, في مقطع جديد قدم فيه إعتذاره الشديد لكل الشعب السوداني.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالب كان قد تسبب في ثورة من الغضب على السوشيال ميديا, بعد الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرقص أمام معلمه داخل الفصل.
وقال الطالب “ساتي”, أنه لم يقصد إهانة أستاذه الذي تجمعه به علاقة صداقة قوية, مؤكداً أن الفيديو قام بتصويره لنشره في “قروب”, زملائه الطلاب, لكنه تفاجأ بانتشاره على السوشيال ميديا.
وأكد “ساتي”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن إدارة المدرسة التي يدرس بها قامت بفصله بعد علمها بالمقطع, مشيداً بقرار المدرسة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
