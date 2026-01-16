الريبل يهبط بحوالي 4% بفعل الضغوط على الأصول عالية المخاطرة

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل تركيز الأسواق على نتائج أعمال الشركات.

ومع استمرار تدفق نتائج أعمال الشركات، أعلنت عدة بنوك في وول ستريت عن نتائجها الفصلية اليوم عن الربع السنوي الأخير من عام 2025، ومن بينها جولدمان ساكس و ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي يوم الخميس إن البنك المركزي الأميركي، في ظل وجود أدلة قوية على استقرار سوق العمل، يجب أن يركز بشكل أساسي على خفض معدلات التضخم، في تصريحات أبقت على احتمال خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام.

وأضاف غولسبي في مقابلة مع قناة CNBC:: «لا تزال هناك قوة في سوق العمل، وأعتقد أن أهم ما نواجهه الآن هو ضرورة إعادة التضخم إلى مستوى 2%».

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، إذ بلغت طلبات إعانة البطالة الجديدة للأسبوع المنتهي في 10 يناير كانون الثاني نحو 198 ألف طلب، وهو مستوى أقل من التوقعات البالغة 215 ألف طلب وفق استطلاع أجرته داو جونز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.09 نقطة.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.67.

الدولار الكندي

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.72.