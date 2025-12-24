شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد جلسة مختصرة عشية الكريسماس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل كبار المشاركين في السوق زيادة تعرضهم لعملة الإيثيريوم (ETH)، حيث استثمروا ملايين الدولارات في ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.

ويأتي ذلك رغم ضعف الأسعار مؤخرًا، والذي دفع العملة للتراجع بنحو 3% خلال هذا الأسبوع وحده. ويشير هذا التباين إلى أنه في الوقت الذي لا تزال فيه حركة الأسعار تحت الضغط، فإن قناعة المستثمرين المؤسسيين وكبار الحيتان على المدى الطويل تبدو راسخة.

ضعف الأسعار لا يثني المشترين الكبار

أظهرت بيانات BeInCrypto Markets أن الإيثيريوم واصل معاناته في ظل تراجع أوسع في السوق. وفي وقت كتابة التقرير، كان ETH يتم تداوله عند 2,929.23 دولار، منخفضًا بنسبة 1.06% خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورغم أن هذا التراجع أثار قلق بعض المستثمرين، فإن آخرين يبدو أنهم يتعاملون معه كفرصة للشراء. فقد أبرزت شركة تحليلات البلوك تشين Lookonchain أن شركة BitMine Immersion Technologies اشترت 67,886 عملة إيثيريوم، بقيمة تقارب 201 مليون دولار.

وجاء ذلك بعد عملية استحواذ سابقة بيوم واحد فقط، حين اشترت الشركة 29,462 عملة إيثيريوم بقيمة 88.1 مليون دولار من منصتي BitGo وKraken. وتنسجم عمليات الشراء المتتالية مع استراتيجية التراكم الأوسع التي تنتهجها الشركة.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، استحوذت BitMine على ما مجموعه 98,852 عملة إيثيريوم، ما رفع إجمالي حيازاتها من الإيثيريوم إلى أكثر من 4 ملايين عملة. ومع تداول الإيثيريوم بسعر يقل قليلًا عن متوسط سعر دخول الشركة البالغ 2,991 دولارًا، يبدو أن BitMine غير متأثرة بتقلبات الأسعار الأخيرة.

Trend Research تعزز حيازاتها

وكان من بين المشترين البارزين أيضًا Trend Research، الكيان الاستثماري الثانوي الذي يقوده جاك يي، مؤسس شركة LD Capital، حيث استحوذت المؤسسة اليوم على 46,379 عملة إيثيريوم. ورفعت هذه الصفقة إجمالي حيازات المؤسسة إلى نحو 580 ألف عملة إيثيريوم.

وقال حساب EmberCN: «بدأوا في اقتناص الإيثيريوم عند القيعان في أوائل نوفمبر عند مستويات تقارب 3,400 دولار. وحتى الآن، راكموا ما مجموعه 580 ألف عملة إيثيريوم (نحو 1.72 مليار دولار)، بمتوسط تكلفة تقديري يبلغ حوالي 3,208 دولارات. وهذا يعني أنهم يتحملون حاليًا خسائر غير محققة بنحو 141 مليون دولار».

وفي بيان علني، كشف يي أن الشركة تستعد لتخصيص مليار دولار إضافي لشراء الإيثيريوم، كما نصح بعدم فتح مراكز بيع على العملة.

نشاط متواصل لحيتان البلوك تشين

كما واصل كبار الحيتان على السلسلة نشاطهم. فقد أضافت المحفظة المعروفة باسم “66k ETH Borrow” whale، والتي كانت قد راكمت سابقًا 528,272 عملة إيثيريوم بقيمة تقارب 1.57 مليار دولار، كمية إضافية بلغت 40,975 عملة إيثيريوم، بقيمة نحو 121 مليون دولار.

وقالت Lookonchain: «منذ 4 نوفمبر، اشترت هذه الحوتة ما مجموعه 569,247 عملة إيثيريوم (بقيمة 1.69 مليار دولار)، تم تمويل 881.5 مليون دولار من هذه المشتريات من خلال قروض من بروتوكول Aave».

وفي السياق ذاته، استخدمت شركة Fasanara Capital استراتيجية تعتمد على الرافعة المالية، حيث اشترت 6,569 عملة إيثيريوم بقيمة 19.72 مليون دولار على مدار يومين، قبل إيداعها في بروتوكول Morpho. كما اقترضت الشركة 13 مليون دولار من عملة USDC لشراء المزيد من الإيثيريوم.

انقسام بين حيتان الإيثيريوم مع تصاعد الشراء والبيع

في المقابل، لم يكن جميع اللاعبين الكبار في وضعية شراء، إذ اختار بعضهم تقليص مراكزه. فقد أفادت BeInCrypto بأن آرثر هايز أرسل 682 عملة إيثيريوم، بقيمة تقارب مليوني دولار، إلى منصة Binance اليوم.

وأوضحت Lookonchain أن المسؤول التنفيذي باع خلال الأسبوع الماضي 1,871 عملة إيثيريوم بقيمة 5.53 مليون دولار، في حين قام بشراء عملات Ethena (ENA) وPendle (PENDLE) وETHFI.

وكتب هايز على منصة X: «نقوم بإعادة توزيع استثماراتنا من الإيثيريوم إلى أسماء عالية الجودة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، والتي نعتقد أنها قادرة على التفوق مع تحسن سيولة العملات الورقية».

وفي تطور يزيد من ضغوط البيع، أفادت Onchain Lens بأن حوت بيتكوين من الجيل القديم أودع 100 ألف عملة إيثيريوم، بقيمة تقارب 292.12 مليون دولار، في منصة Binance. وغالبًا ما تُفسر مثل هذه الإيداعات الكبيرة في المنصات على أنها استعداد محتمل للبيع، وإن كانت لا تؤدي دائمًا إلى تصفية فورية.

وفي وقت سابق، كشف حساب ETHZilla أيضًا عن تصفية 24,291 عملة إيثيريوم بقيمة تقارب 74.5 مليون دولار لسداد ديون قابلة للتحويل مضمونة بأولوية عالية. ورغم هذه التدفقات المتعارضة، أشارت BeInCrypto إلى أن نشاط البيع بين حاملي الإيثيريوم على المدى الطويل قد انهار بأكثر من 95%.