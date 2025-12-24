انت الان تتابع خبر السوداني يحضر قداسين في بغداد ويطلق تسمية "الكلدان" على شارع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال حضوره قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، "نهنئ العراقيين والمسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".

وأضاف " نصلي وندعو معاً من أجل العراق"، معتبرا أن " التنوع في بلادنا ثروة".

ولفت رئيس الوزراء مخاطباً العراقيين، "افتخروا بتاريخكم"، مضيفا "سنواصل العمل من أجل الحاضر والمستقبل"، مردفا "نعيش اليوم في نعمة الأمن والاستقرار".

كما حضر رئيس الوزراء قداس الميلاد في كنيسة مار يوسف وسط بغداد، وقال "استذكارنا للميلاد المجيد تأكيد مضاف على قوة النسيج المتماسك لمجتمعنا"، مردفا "نعمل بكل إمكانياتنا على صيانة وحماية رموز الوحدة"، مشددا بالقول "كلمة التطبيع غير موجودة في القاموس العراقي".

وأعلن رئيس الوزراء بهذه المناسبة تسمية الشارع الذي يضم مقر البطرياركية المسيحية للكلدان الكاثوليك باسم شارع الكلدان في العاصمة بغداد.