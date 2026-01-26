انت الان تتابع خبر حددت 3 تبعات.. واشنطن تحدد نوع الحكومة الجديدة التي "تفضلها" في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأشاد وزير الخارجية بمبادرة الحكومة العراقية وقيادتها في تسريع نقل واحتجاز عناصر داعش الإرهابيين إلى مواقع آمنة في العراق، في أعقاب حالة عدم الاستقرار الأخيرة في شمال شرق سوريا".



وأضافت ان "الوزير ورئيس الوزراء ناقشا الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان عودة مواطني الدول في العراق إلى أوطانهم بسرعة، وتقديمهم للعدالة".

وأشارت الى ان "الوزير ورئيس الوزراء ناقشا أيضا المشاورات العراقية الجارية لتشكيل حكومة، مؤكدين التزامهما المشترك بضمان تمكين العراق من تحقيق كامل إمكاناته كقوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط".

وبحسب البيان، شدد روبيو على أن "حكومة تسيطر عليها إيران لن تتمكن من وضع مصالح العراق في المقام الأول، أو إبقاء العراق بمنأى عن الصراعات الإقليمية، أو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".

وبينما حدد 3 تبعات محتملة لتنصيب حكومة "تسيطر عليها ايران"، لكن الجانب الأمريكي لم يحدد ما المقصود بحكومة تسيطر عليها ايران؟، وهل تتعلق بنوعية الشخوص الذين سيتم تنصيبهم ام بطريقة التعامل مع ايران في الملفات الاقتصادية او مدى التحرك لضرب مصالح داخل العراق تعتبر منفذا اقتصاديا لإيران كما تقول واشنطن في كل مرة.

