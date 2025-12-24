“تحترم زوجها وترفع قدره وتعزه وتستطيع كسب أسرته”.. لماذا يعد زواج الشاب السوداني من الفتاة المصرية ناجح؟ نشطاء يعددون الأسباب (…..)

عدد نشطاء على ينشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, من مزايا الزواج من فتاة مصرية, وذلك بعد ارتفاع نسب زواج الشباب السودانيين, من فتيات مصريات, بعد الحرب التي اندلعت في السودان, وأجبرت الملايين على النزوح إلى القاهرة.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النلين, فقد ناقش النشطاء الظاهرة وأكدوا في تدويناتهم أن تعامل الفتاة المصرية, مع زوجها السوداني, شجع الكثير من الشباب للإقدام على الخطوة.
وكتب أحد النشطاء في تدوينة عدد فيها مزايا المرأة المصرية: (ليه زواج المصرية من السوداني ناجح ؟ خليني اوريكم :كتير بنسمع سودانيين اتزوجوا مصريات، وصدقوني، كثير منهم اتزوج عن حب من القلب: ودائما بقولوا “زواجنا ناجح ولله الحمد، وأفضل قرار أخذتو في حياتي!”).
وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (ليه؟ لأن البنت المصرية فيها صفات تخلي الحياة الزوجية مليانة سكن ومودة:
– تهتم ببيتها وتفاصيله، وتحسسك إنك تعيش في دفء وونس
– ضحكتها ما تغيب، وطيبتها تنسّيك هموم الدنيا
– تحترم زوجها، وتعرف كيف ترفع قدره وتعزّه
– صاحبة موقف، ما تخلي زوجها يطيح إلا وهي تسنده
وخلونا نكون واقعيين… المصريات عندهم ذكاء اجتماعي، يعرفون يتعاملون مع الأهل، ويكسبون القلوب بدون تكلّف، وتصير قريبة الكل وهي ما زالت محافظة على شخصيتها وكرامتها.
وكم من شاب سوداني قال: “لقيت فيها السند، والرفيقة، والضحكة، والحنّية اللي ما تتعوّض.”
وهنا نقول: الزواج ما بنقاس بالجنسية، ينقاس بطيبة القلب وحسن المعشر, وإذا لقيت اللي تستاهلك وتفهمك، فـ لا تلتفت لكلام الناس, الله يرزق كل شاب بالزوجة الصالحة، وكل بنت بالرجل الكفو، والستر للجميع يا رب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
