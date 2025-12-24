شاهد بالفيديو.. جنود بالدعم السريع قاموا بقتل زوجة قائد ميداني يتبع لهم و”شفشفوا” أثاث منزله الذي قام بسرقته قبل أن يهلك

كشف “مستنفر” بأحد الكتائب التي تقاتل بجانب الجيش السوداني, في معركته ضد قوات الدعم السريع, عن بعض الأسرار التي شهدتها الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد المستنفر في حوار “بودكاست”, تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي خيانة أفراد مليشيا الدعم السريع, لبعضهم البعض.

وحكى واقعة القائد الميداني, الذي يتبع لهم “شيريا”, مؤكداً أن بعد مقتله في الحرب بالخرطوم, قامت مجموعة منهم باقتحام منزله وقامت بقتل زوجته و”شفشفة” أثاث منزله الذي قام هو بسرقته خلال الحرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)