تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 24-12-2025

يستقر سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 122.75، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 116.50.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط