الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية على وشك الوصول إلى 4,000 دولار لأول مرة فى التاريخ

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، لتواصل تحطيم أرقامها القياسية، خاصة بعد تجاوز حاجز 3,900 دولارًا لأول مرة في التاريخ ،في طريقها صوب الوصول إلى الحاجز النفسي التاريخي عند 4,000 دولارًا للأونصة.



يأتي هذا الصعود وسط طلب قوي على المعدن الثمين كملاذ آمن ،بسبب التطورات السياسية في اليابان وفرنسا ،واستمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى (3,977.52 $) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,960.94$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,941,04$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، ارتفع الذهب بنسبة 1.9% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد تجاوز حاجز 3,900 دولار لأول مرة في التاريخ وسط الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.



طلب قوي

ازداد الطلب بقوة على الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع، مدفوعًا بتطورات سياسية مذهلة في اليابان وفرنسا ، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن النفيس كملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين السياسي في أكبر اقتصادات العالم.



وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض ، إن إدارة ترامب ستبدأ تسريحًا جماعيًا للموظفين الفيدراليين إذا قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة "لا تُسفر عن أي نتيجة".



الفائدة الأمريكية

•حثّ عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران مجددًا على اتباع مسار حاد لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى تأثير السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب.



•وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي "جيف شميد" إلى أنه غير راغب في خفض أسعار الفائدة أكثر، قائلاً إن على البنك المركزي التركيز على خطر التضخم المرتفع للغاية بدلاً من ضعف سوق العمل الظاهر.



•عقب بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي الأسبوع الماضي ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر من 90% إلى 99% ، وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 10% إلى 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب استئناف صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى توالي تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

•قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": لا تزال احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر تتجاوز 80%، مما يدعم أسعار الذهب، ويدعمه أيضًا الإغلاق الحكومي الحالي، نظرًا لعدم وجود حل داخل الكونغرس الأمريكي حتى الآن.

•رفعت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة من 4300 دولار أمس الاثنين، مشيرةً إلى تدفقات قوية من صناديق المؤشرات المتداولة الغربية وعمليات شراء من البنوك المركزية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت بالأمس بنحو 1.71 طن متري،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,013.17 طن متري.



نظرة فنية

