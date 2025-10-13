سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يبدأ بالاستسلام للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-10-2025

استقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليرتكز إلى مستوى الدعم المهم 0.8000، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

