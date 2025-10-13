تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-10-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

