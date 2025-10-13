تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-10-2025

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليسجل مستويات قياسية جديدة وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسبه القادمة، وفي ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

