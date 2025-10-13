تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 13-10-2025

تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتحركاته بمحاذاة خط ميل شديدة الانحدار يشير إلى قوة هذا الاتجاه وسيطرته، وقد نجح السعر بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وهذا من شأنه أن يزيد من الضغوط السلبية المحيطة به.

