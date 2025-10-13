شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يرتدّ فوق 114 ألف دولار بعد أن تسببت رسوم ترامب في محو 19 مليار دولار من السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي تدريجيًا يوم الإثنين، بعد أن هدأت المخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي ضغطت فيه التطورات السياسية في فرنسا واليابان على كلٍّ من اليورو والين.



وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.2% إلى 99.2، متعافيًا من خسائر نهاية الأسبوع الماضي التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين.



هذا الإعلان أعاد إلى الأذهان ذكريات "يوم التحرير" في أبريل الماضي عندما فرض ترامب رسومًا شاملة على الواردات الصينية، مما أدى حينها إلى موجة بيع حادة في أسواق الأسهم والعملات المشفرة يوم الجمعة.



ترامب يلين لهجته



قال تيم كيليهر، رئيس مبيعات العملات المؤسسية في بنك الكومنولث في أوكلاند: "الأجواء بالتأكيد متوترة هناك، لكن يبدو أن ترامب خفف لهجته قليلًا مجددًا."



وأضاف مشيرًا إلى مثل متداول بين المتعاملين يُعرف بـ“TACO” – أي Trump Always Chickens Out – أو "ترامب يتراجع دائمًا في النهاية".



فبعد أن أعلن عن الرسوم الجمركية بنسبة 100% يوم الجمعة، كتب ترامب يوم الأحد على منصة Truth Social قائلًا: "لا تقلقوا بشأن الصين، كل شيء سيكون بخير! الرئيس شي المحترم للغاية مرّ بلحظة سيئة، لكنه لا يريد ركودًا لبلاده، وأنا كذلك. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا إيذاءها!"



تراجع اليورو وارتفاع الدولار أمام الين



تأثرت السيولة في الأسواق جزئيًا بسبب عطلة كولومبوس/يوم الشعوب الأصلية في بعض الولايات الأمريكية، رغم بقاء أسواق الأسهم مفتوحة. أما الأسواق اليابانية فكانت مغلقة بمناسبة يوم الصحة والرياضة.



وانخفض اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1584 دولار، متجاهلًا إعلان الرئاسة الفرنسية عن تشكيل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لحكومته الجديدة يوم الأحد، والتي شهدت إعادة تعيين رولان ليسكور، أحد أبرز حلفاء إيمانويل ماكرون، وزيرًا للمالية.



أما أمام الين الياباني، فقد ارتفع الدولار بنسبة 0.8% إلى 152.295 ينًا، في وقت يراقب فيه المستثمرون مستقبل رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الجديدة، ساناي تاكاييتشي، بعد انسحاب حزب كوميتو من الائتلاف الحاكم يوم الجمعة، ما شكّل ضربة لآمالها في أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان.



تحركات العملات والسلع



شهدت أسواق العملات المشفّرة تقلّبات بين المكاسب والخسائر بعد موجة البيع الحادة يوم الجمعة، إذ ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.2% إلى 115,313 دولارًا.



وفي أسواق السلع، سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عند 4,079.1 دولار للأونصة، وواصل ارتفاعه بنسبة 1.5%.



واستعاد اليوان الصيني الخارجي بعض الاستقرار ليتداول عند 7.1416 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له عند 7.144 في وقت سابق، مدعومًا ببيانات أظهرت تسارع نمو الصادرات الصينية في سبتمبر.



تقلبات متوقعة في أسواق الصرف



ورغم تحسن المعنويات نسبيًا يوم الإثنين، حذّر محللون من أن الأسواق لا تزال هشة وأن العملات قد تشهد تقلبات حادة في الأسعار.



وقال لي هاردمان، المحلل الاستراتيجي في MUFG: "كما رأينا في وقت سابق من هذا العام، لا يمكن لأي من الجانبين تحمّل مثل هذه الرسوم الجمركية المرتفعة لفترة طويلة، وتصريحات ترامب الأخيرة تشير مجددًا إلى مسار محتمل للتهدئة."



وأضاف أن التهديدات التجارية قد تسهم فقط في زيادة تقلبات سوق العملات في المدى القصير، وربما تدفع إلى تراجع بعض صفقات الكاري تريد.



وتعتمد استراتيجية الكاري تريد على الاقتراض بعملات منخفضة العائد للاستثمار في عملات مرتفعة العائد، وغالبًا ما تُستخدم الين الياباني والفرنك السويسري كعملات تمويل، وهما الأكثر تضررًا يوم الإثنين.



أما الدولار الأسترالي، الذي يميل إلى الارتفاع في البيئات الاستثمارية عالية المخاطر، فقد كان الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية بارتفاع نسبته 0.75% إلى 0.6521 دولار أمريكي، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3327 دولار دون تغيير يُذكر.