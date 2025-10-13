شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل حاد والداو جونز يقفز بأكثر من 600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة البيتكوين مجددًا فوق مستوى 114 ألف دولار يوم الاثنين، بعد أن شهدت سوق العملات المشفّرة أكبر عملية تصفية يومية في تاريخها، حيث تمّت تصفية مراكز بقيمة تقترب من 19 مليار دولار، إثر تصاعد جديد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 2.6% لتصل إلى 114,360 دولارًا في الساعة 09:23 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (13:23 بتوقيت غرينتش).



كانت بيتكوين قد هبطت إلى أدنى مستوى عند 103,893.3 دولارًا يوم الجمعة، بعد أن تجاوزت مستوى 122 ألف دولار في اليوم نفسه، وذلك بعدما بلغت مستوىً قياسيًا جديدًا فوق 126 ألف دولار في الأسبوع السابق.



تهديدات ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية تشعل موجة تصفيات حادة



بدأت موجة البيع الحادة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الصينية، إلى جانب تشديد ضوابط التصدير على التقنيات الحساسة.



أدّى هذا الإعلان إلى اضطراب واسع في الأسواق العالمية، إذ دفع المستثمرين إلى الخروج من الأصول عالية المخاطر، وأشعل موجة من عمليات التصفية القسرية للمراكز ذات الرافعة المالية العالية في سوق العملات الرقمية.



وخلال 24 ساعة فقط، جرى تصفية مراكز شراء (Long positions) تزيد قيمتها على 19 مليار دولار عبر البورصات الكبرى، في ما وصفته مزوّدو البيانات بأنه أكبر حدث تصفية يومية على الإطلاق في تاريخ سوق العملات المشفّرة.



كما تمّ إغلاق أكثر من 1.6 مليون حساب تداول، مع تسارع تنفيذ أوامر وقف الخسارة واستدعاءات الهامش (Margin Calls)، ما عمّق من وتيرة الانهيار، وفقًا للتقارير.



وشهدت بورصات من بينها Binance وBybit وHyperliquid أعلى أحجام تصفية يومية في تاريخها. وتعرّضت أيضًا العملات الرقمية الكبرى الأخرى لانخفاضات حادة، متتبعة الهبوط العنيف لبيتكوين.



بكين تتوعّد، وترامب يخفّف لهجته



وردّت بكين على تهديدات ترامب الجمركية بالقول إنها "غير خائفة من حرب تجارية"، وتعهّدت باتخاذ إجراءات مضادة عند الضرورة.



لكن ترامب تبنّى لهجة أكثر تصالحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلًا للأسواق: "لا تقلقوا بشأن الصين"، ومشيرًا إلى أنه لا توجد نية فورية لتصعيد جديد.



هذا الموقف الأكثر هدوءًا ساعد جزئيًا في تهدئة المعنويات، غير أن المتداولين ظلّوا حذرين من التحوّلات المفاجئة في السياسة التجارية الأميركية.



تُظهر التقلّبات الحادة خلال يوم واحد فقط بعد الإعلان، مدى ارتباط سوق العملات المشفّرة بالتطورات الاقتصادية الكلية والمخاطر الجيوسياسية.



فبعد أن كانت تُعتبر سابقًا منفصلة عن الأسواق التقليدية، أصبحت بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى تتصرف بشكل متزايد كأصول عالية المخاطر، تتفاعل بسرعة مع الصدمات العالمية وتدفّقات رؤوس الأموال عبر الأسواق.



شركة Strategy تضيف 220 بيتكوين جديدة إلى احتياطياتها



أعلنت شركة Strategy (الاسم الجديد لشركة MicroStrategy) أنها اشترت 220 بيتكوين إضافية في الفترة بين 6 و12 أكتوبر، مقابل نحو 27.2 مليون دولار، بسعر متوسط قدره 123,561 دولارًا لكل عملة، بحسب بيان أصدرته الشركة يوم الاثنين.



وبذلك أصبحت الشركة تمتلك 640,250 بيتكوين تُقدّر قيمتها بنحو 73 مليار دولار.



وقال مايكل سايلور، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي، إن هذه العملات تمّ الاستحواذ عليها بمتوسط تكلفة يبلغ 74,000 دولار لكل عملة، لترتفع إجمالي استثمارات الشركة إلى حوالي 47.4 مليار دولار بما في ذلك الرسوم والمصاريف.