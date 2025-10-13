الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 13-10-2025

2025-10-13 11:28AM UTC

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ بذلك للاستسلام للضغوط السلبية المحيطة به، أولها سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

 

