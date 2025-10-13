تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 13-10-2025

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها لدايفرجنس سلبي بها عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يضاعف من الضغط السلبي على السعر، خاصة مع استمرار الضغط السلبي نتيجة بقاءه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص كثيراً من فرص تعافي السعر على المدى القريب، في ظل سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.

