تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 13-10-2025

استقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد وصوله لمستهدفنا السعري الصباحي عند سعر 1.1575 استعداداً لكسره، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

