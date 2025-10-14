سعر البتكوين (BTCUSD) يبدأ بالاستسلام للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-10-2025

واصل سعر الذهب (GOLD) ارتفاعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة مع كل موجة صعود، ليصل إلى مستوى المقاومة 4,130$، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً متوقعاً في تحليلاتنا السابقة.

يأتي هذا الصعود مدعوماً باستمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم له، ومع ذلك نلاحظ بدء توارد إشارات سلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مفرط، مما قد يشير إلى احتمال دخول السعر في مرحلة جني أرباح أو تذبذب تصحيحي مؤقت قبل استئناف المسار الصاعد من جديد.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 6-10 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (6-10 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل