شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-14 01:45AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً طفيفاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تصحيحية محدودة يحاول من خلالها تعويض بعض خسائره السابقة، إلا أنه ما زال يواجه ضغوطاً سلبية قوية نتيجة استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركه بمحاذاة خط ميل يؤكد هذا المسار.
كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، مما يعزز من احتمالات عودة السعر للانخفاض مجدداً خلال تحركاته القادمة.
