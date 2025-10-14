سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-10-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليواصل تحركاته داخل موجة هابطة حادة على المدى القصير، في ظل استمرار الضغوط السلبية الناتجة عن تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من سيطرة البائعين على الاتجاه العام.

كما تأثر السعر بتشكل دايفرجنس سلبي واضح على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها، مما يدعم استمرار الضغوط على العملة الرقمية في المدى القريب.

