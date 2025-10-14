- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 14-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-14 01:55AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي ا لصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من قوة هذا المسار الإيجابي، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.
