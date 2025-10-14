سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 14-10-2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي ا لصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من قوة هذا المسار الإيجابي، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

