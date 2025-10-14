سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-10-2025

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتسجيل المزيد من الخسائر.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 6-10 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (6-10 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل