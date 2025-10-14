- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 14-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-14 10:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عمق سعر النفط الخام (Crude Oil) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر مستوى الدعم 58.40$ هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما يشير إلى حجم الزخم السلبي المحيط بالسعر.
