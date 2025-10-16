شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية تشب للتأمين السعودية توافق على زيادة رأس المال 33.33% بمنح أسهم مجانية والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بيتكوين يوم الخميس، مواصلةً الضغوط التي تواجهها بعد الانهيار المفاجئ الأسبوع الماضي، في ظل تزايد النفور من المخاطر نتيجة تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تآكل شهية المستثمرين في أسواق العملات المشفرة.



ولا يزال متداولو العملات الرقمية في حالة حذر شديد بعد تصفية مراكز شرائية بقيمة 16 مليار دولار الأسبوع الماضي، مما جعلهم يتجنبون الرهانات قصيرة الأجل الكبرى.



ورغم ذلك، بقيت بيتكوين فوق أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي مدعومة ببعض التفاؤل حيال احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1.3% إلى 111,031 دولارًا بحلول الساعة 01:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:10 بتوقيت غرينتش)، بعد أن هبطت إلى 103,000 دولار الأسبوع الماضي.



بيتكوين تحت الضغط مع تدهور المعنويات بعد الانهيار المفاجئ



واجهت بيتكوين وسوق العملات المشفرة عمومًا صعوبة في تحقيق مكاسب هذا الأسبوع بعد تصفية قياسية بلغت 16 مليار دولار من المراكز الطويلة في الانهيار المفاجئ الأسبوع الماضي.



وجاء الانهيار بسبب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين، وهو ما أثار مخاوف الأسواق من تجدد حرب تجارية واسعة النطاق.



وبقيت واشنطن وبكين على خلاف حاد هذا الأسبوع، إذ تعهدت الصين بالرد في أي حرب تجارية، بينما دعا مسؤولون أمريكيون إلى تقليص الاعتماد على الصين بشكل أكبر.



كما كانت بيتكوين عرضة لعمليات جني أرباح بعد أن بلغت مستويات قياسية تجاوزت 126 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر.



وانخفض مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة الصادر عن CoinMarketCap إلى منطقة الخوف هذا الأسبوع، مما يعكس استمرار الحذر السائد بين المستثمرين.



وزارة العدل الأمريكية تصادر 15 مليار دولار من بيتكوين في عملية احتيال



قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إنها صادرت 127,271 عملة بيتكوين – بقيمة تقارب 15 مليار دولار – في إطار تحقيق مرتبط بعملية احتيال كبرى مقرها كمبوديا، مشيرةً إلى أن هذه المصادرة تمثل أكبر عملية ضبط في تاريخ العملات المشفرة.



ووجّهت الوزارة اتهامات إلى تشين تشي (Chen Zhi)، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Prince Holding Group، بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، ووصف الادعاء الفيدرالي المنظمة بأنها “إمبراطورية إجرامية قائمة على العمل القسري والخداع”.



وأشارت السلطات إلى أن العملية كانت نوعًا من الاحتيال المعروف باسم “تسمين الخنازير” (Pig Butchering)، حيث يكسب المحتالون ثقة الضحية تدريجيًا قبل إقناعه بالاستثمار في مشاريع وهمية.



وتُعد هذه أكبر مصادرة لعملة بيتكوين في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، رغم أنه لم يتضح عدد العملات التي تمتلكها الحكومة حاليًا.



وفي حين اعتادت الوزارة في السابق بيع جزء من تلك العملات في الأسواق العامة، فإن أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا العام ينص على أن يُعاد توجيه هذه الحيازات إلى “احتياطي استراتيجي من بيتكوين” تديره الحكومة الأمريكية.