أسهم إنتل تقفز مع تصاعد الاستثمارات وخفض التكاليف في مساعي إنعاش الشركة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة البيتكوين فوق مستوى 111 ألف دولار يوم الجمعة متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بعد تأكيد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل، في خطوة خففت من مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.



وصعدت أكبر عملة مشفّرة في العالم بنسبة تقارب 2% إلى 111,410 دولارات بحلول الساعة 02:58 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي (06:58 بتوقيت غرينتش).



ويتجه البيتكوين لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3% بعد خسائر حادة في الأسبوعين السابقين.



ارتفاع مدفوع بتأكيد لقاء ترامب وشي



تعافت العملة الرقمية من الانخفاضات المسجلة في مطلع الأسبوع، مع ترحيب المتعاملين بإشارات على انفراج محتمل بين واشنطن وبكين.



وأكد البيت الأبيض يوم الخميس أن الاجتماع بين ترامب وشي سيُعقد على هامش قمة "آبيك" (APEC) في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.



ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية وتصريحات حادة أربكت الأسواق المالية.



كما تتزامن الخطوة مع محادثات تجارية جارية في ماليزيا، حيث يجتمع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة جيميسون غرير مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ لمحاولة تهدئة التوترات قبل لقاء القادة.



تهدف المفاوضات إلى منع جولة جديدة من الرسوم الجمركية، تشمل اقتراح واشنطن فرض رسوم بنسبة 100% على الواردات الصينية، ومعالجة قيود بكين الأخيرة على صادرات المعادن النادرة.



وساهم انحسار المخاوف التجارية في تعزيز شهية المخاطرة عبر الأسواق، ما رفع أسعار الأسهم والعملات المشفّرة التي باتت تتحرك بشكل متزايد بالتوازي مع اتجاهات ثقة المستثمرين.



ترقب بيانات التضخم الأمريكية



ينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر، المقرر إعلانه في وقت لاحق اليوم بعد تأخر بسبب إغلاق الحكومة الأميركية.



ومن المتوقع أن يوفر التقرير مؤشرات جديدة حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار تتراجع بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع المقبل.



ترامب يصدر عفواً عن مؤسس "بينانس"



أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفواً كاملاً عن "تشانغبينغ تشاو" (CZ)، مؤسس منصة بينانس لتداول العملات المشفّرة، والذي أُدين سابقاً بخرق قوانين مكافحة غسل الأموال.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت القرار يوم الخميس.



وكان تشاو، الملياردير المعروف بلقبه "سي زي" (CZ)، قد أقرّ بالذنب في أواخر 2023 بتهمة واحدة تتعلق بفشل شركته في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، وقضى أربعة أشهر في السجن ضمن تسوية تضمنت دفع "بينانس" غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.



وفي منشور على منصة X (تويتر سابقاً)، أعرب تشاو عن "امتنانه العميق" للعفو الرئاسي، مؤكداً التزامه بالمساعدة في "جعل أميركا عاصمة عالم الكريبتو".



أسعار العملات الرقمية الأخرى



سجّلت معظم العملات البديلة (Altcoins) مكاسب يوم الجمعة، رغم بقائها ضمن نطاقات محدودة في ظل حذر المستثمرين.



فقد ارتفع الإيثيريوم – ثاني أكبر عملة رقمية في العالم – بنسبة 2.4% إلى 3,978.55 دولار، وزاد الريبل (XRP) بنسبة 1.1% إلى 2.44 دولار، بينما صعدت سولانا (Solana) بنسبة 3.2% وكاردانو (Cardano) بنسبة 1.6%.