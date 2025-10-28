شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع توقف موجة التعافي الأخيرة وسط حذر متزايد قبيل محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وهبطت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1.6% لتصل إلى 113,760.2 دولارًا بحلول الساعة 01:47 بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (05:47 بتوقيت غرينتش)، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى 116,000 دولار يوم الاثنين، في إطار عمليات جني أرباح أعقبت موجة الصعود الأخيرة.



تركيز الأسواق على خفض الفائدة ومحادثات ترامب–شي



اتجهت الأسواق إلى الميل للحذر قبل بدء اجتماع الفيدرالي الأميركي يوم الثلاثاء، وسط توقعات واسعة بخفض سعر الفائدة بمقدار لا يقل عن 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.



وتعززت الرهانات على خفض الفائدة بعد صدور بيانات تضخم للمستهلكين جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، أظهرت أن التضخم ما زال تحت السيطرة. ومع بوادر تباطؤ في سوق العمل، بقيت الأسواق تتوقع مزيدًا من التخفيضات في الفائدة خلال الأشهر المقبلة — وهو سيناريو يُعتبر داعمًا لأسواق العملات المشفرة.



كما تركز الأنظار أيضًا على الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والمتوقع أن يبنيا على الإطار التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين واشنطن وبكين، بهدف خفض حدة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.



وكانت توقعات خفض الفائدة والآمال في اتفاق تجاري أميركي–صيني من أهم دوافع صعود سوق العملات المشفرة مؤخرًا، حيث ساعدت في اختراق البيتكوين لنطاق التداول الضيق بين 100,000 و110,000 دولار الذي استمر معظم شهر أكتوبر.



ميتابلانِت تعلن إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار



أعلنت شركة ميتابلانِت (Metaplanet Inc) اليابانية، وهي شركة فندقية سابقة تحولت إلى خزينة بيتكوين، يوم الثلاثاء أنها ستعيد شراء ما يصل إلى 13.13% من أسهمها، بقيمة تقارب 75 مليار ين (حوالي 500 مليون دولار).



وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 6% في بورصة طوكيو عقب الإعلان، لتواصل تعافيها من أدنى مستوى في ستة أشهر.



وأوضحت الشركة أنها ستموّل عملية إعادة الشراء من خلال تسهيل ائتماني بقيمة 500 مليون دولار.



وتُعد ميتابلانِت رابع أكبر شركة في العالم من حيث حيازة البيتكوين، إذ تمتلك 30,823 عملة بيتكوين ضمن احتياطياتها.



وقد كثفت الشركة مشترياتها من العملة المشفرة خلال العام الماضي عبر عدة طروحات رأسمالية.



لكن الشكوك المتزايدة حول جدوى احتفاظ الشركات بالبيتكوين كأصل في ميزانياتها أدت إلى تراجع أسهم ميتابلانِت خلال الشهرين الماضيين، حيث انخفضت قيمتها السوقية إلى ما دون قيمة احتياطياتها من البيتكوين في وقت سابق من أكتوبر.



أسعار العملات المشفرة اليوم: تراجع الإيثريوم وتراجع واسع للعملات البديلة



شهدت العملات الرقمية عمومًا تراجعًا متوازيًا مع هبوط البيتكوين، إلا أن عملة الإيثريوم (Ether) – ثاني أكبر عملة رقمية في العالم – كانت الأكثر خسارة.



وانخفضت الإيثريوم بنسبة 3.9% إلى 4,072 دولارًا بعد أن أعلنت شركة ETHZilla للخزانة عن بيع نحو 40 مليون دولار من الإيثريوم من احتياطياتها لتمويل إعادة شراء للأسهم.



كما تراجعت عملة XRP بنسبة 1.1%، وانخفضت عملة BNB بنسبة 2.6%.



وسجلت كاردانو وسولانا خسائر تتراوح بين 2.5% و4%، في حين هبطت عملة دوجكوين بنسبة 4.6%، بينما ارتفعت عملة $TRUMP بنسبة 8.5%.