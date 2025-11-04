تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 04-11-2025

تراجع سعر عملة ستيلر- Stellar (XLMUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى ا لقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما يأتي التراجع الأخير بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من الضغوط السلبية حوله.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.290195$، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند سعر 0.259483$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط