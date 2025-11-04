الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 04-11-2025

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 04-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-04 13:31PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر عملة ستيلر-  Stellar (XLMUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى ا لقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما يأتي التراجع الأخير بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من الضغوط السلبية حوله.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.290195$، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند سعر 0.259483$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

