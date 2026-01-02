بطولة انكلترا: كريستال بالاس يبرم أغلى صفقاته بضمّ جونسون من توتنهام

الرياص - اسماء السيد - لندن : أبرم كريستال بالاس أغلى صفقة في تاريخه بضمّ المهاجم الويلزي برينان جونسون من توتنهام مقابل 47 مليون دولار أميركي.

وينضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف كريستال بالاس لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

ومن المقرر أن يخوض المهاجم الويلزي، الذي تراجع دوره تحت قيادة المدرب الدنماركي لتوتنهام توماس فرانك رغم كونه أفضل هداف للنادي اللندني الموسم الماضي، مباراته الأولى مع بالاس عندما يواجه نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك يوم الأحد.

وقال جونسون "أنا متحمس للغاية وسعيد جدا"، مضيفا "كريستال بالاس نادٍ رائع، لطالما أعجبت به".