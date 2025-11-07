- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يحافظ على المسار التصحيحي-توقعات اليوم 7-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-07 06:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر النحاس متأثرا بالعوامل السلبية ليضطر لتأجيل المحاولات الإيجابية ومحاولة تقديم بعض التداولات التصحيحية بثباته المتكرر قرب 4.9000$, نذكر بأن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يجبره على إعادة اختبار الدعم الإضافي المستقر قرب 4.7500$ وبكسر هذا الدعم سيضطر لتكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 4.5400$ و4.3200$ على التوالي.
أما لتفعيل المسار الصاعد من جديد فإن ذلك يتطلب تشكيل السعر لموجات صاعدة قوية ليستقر من خلالها فوق العائق المتمثل بمستوى 5.2000$ ومن ثم ليحاول تسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 5.3200$ و5.5100$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.0500$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي