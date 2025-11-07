سعر اليورو مقابل الين يفتقر للعزم الإيجابي-توقعات اليوم 7-11-2025

لم يحرك سعر البلاتين أي ساكن نظرا لتذبذبه المتكرر ما بين محاور المسار الجانبي الحالي والمتمثل بالحاجز المستقر عند 1605.00$ بينما يستمر مستوى 1525.00$ بتشكيله لدعم مهم ليقلص فرص تكبده لأي خسائر إضافية.

نود التنويه إلى أن محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم الإيجابي قد يدفع بالسعر لتشكيل بعض التداولات الصاعدة ليحاول تجديد الضغط على الحاجز المذكور سابقا بهدف إيجاد منفذ لتسجيل بعض المكاسب الإضافية خلال الفترة القادمة, بينما كسر الدعم والثبات أدناه سيجبره ذلك على تكبد خسائر عديدة بدأ من 1485.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1520.00$ و 1600.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم