- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يفتقر للعزم الإيجابي-توقعات اليوم 7-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-07 06:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لم يحرك سعر البلاتين أي ساكن نظرا لتذبذبه المتكرر ما بين محاور المسار الجانبي الحالي والمتمثل بالحاجز المستقر عند 1605.00$ بينما يستمر مستوى 1525.00$ بتشكيله لدعم مهم ليقلص فرص تكبده لأي خسائر إضافية.
نود التنويه إلى أن محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم الإيجابي قد يدفع بالسعر لتشكيل بعض التداولات الصاعدة ليحاول تجديد الضغط على الحاجز المذكور سابقا بهدف إيجاد منفذ لتسجيل بعض المكاسب الإضافية خلال الفترة القادمة, بينما كسر الدعم والثبات أدناه سيجبره ذلك على تكبد خسائر عديدة بدأ من 1485.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1520.00$ و 1600.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم