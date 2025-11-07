الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 7-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-07 07:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر الغاز بتشكيله لموجات صاعدة جديدة لنلاحظ تمركزه حاليا قرب مستوى 4.415$ متأثرا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وليحافظ بذلك على ثباته ضمن محاور القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق.

 

نتوقع مهاجمة السعر قريبا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المستقر عند 4.750$ ليشكل بدوره الهدف الرئيسي الأول للتداولات الحالية ولنشير إلى أن تجاوز هذا الحاجز سيفتح الباب لتسجيل مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة باندفاعه مباشرة نحو 4.910$ و5.150$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.300$ و 4.750$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

