سعر الغاز الطبيعي يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 7-11-2025

بدأ سعر الغاز بتشكيله لموجات صاعدة جديدة لنلاحظ تمركزه حاليا قرب مستوى 4.415$ متأثرا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وليحافظ بذلك على ثباته ضمن محاور القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق.

نتوقع مهاجمة السعر قريبا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المستقر عند 4.750$ ليشكل بدوره الهدف الرئيسي الأول للتداولات الحالية ولنشير إلى أن تجاوز هذا الحاجز سيفتح الباب لتسجيل مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة باندفاعه مباشرة نحو 4.910$ و5.150$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.300$ و 4.750$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع