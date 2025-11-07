- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 07-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-07 07:03AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من تشكيل سعر المؤشر يوم أمس لبعض التداولات التصحيحية واستقراره قرب 99.70 إلا أن ذلك لن يؤثر على فعالية المسار الصاعد بالاعتماد على تشكيل مستوى 99.20 لمستوى دعم مهم كما هو موضح بالرسم المرفق.
يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه من تجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع مهاجمته قريبا للعائق المستقر عند 100.35 وبتجاوزه سيسهل ذلك مهمة تحقيقه لمكاسب إضافية قد تبدأ من 100.75.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.60 و 100.35
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم