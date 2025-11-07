الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 07-11-2025

2025-11-07 07:03AM UTC

بالرغم من تشكيل سعر المؤشر يوم أمس لبعض التداولات التصحيحية واستقراره قرب 99.70 إلا أن ذلك لن يؤثر على فعالية المسار الصاعد بالاعتماد على تشكيل مستوى 99.20 لمستوى دعم مهم كما هو موضح بالرسم المرفق.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه من تجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع مهاجمته قريبا للعائق المستقر عند 100.35 وبتجاوزه سيسهل ذلك مهمة تحقيقه لمكاسب إضافية قد تبدأ من 100.75.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.60 و 100.35

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

