سعر سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 13-11-2025

قفز سعر سهم الشركة السعودية للعدد والأدوات (4008) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 28.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 33.34 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد