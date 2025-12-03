الاقتصاد

سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 3-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-03 05:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر النحاس بتشكيله لتداولات بطيئة نظرا لتذبذبه المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 5.2000$, بينما توفّر العوامل الإيجابية تحديدا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تحقيقه لاختراق الحاجز والبدء باستهداف المحطات الإيجابية المتمثلة بمستوى 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

 

نود التنويه إلى أن هبوط السعر خلال التداولات الحالية دون 4.9700$ وتقديمه لإغلاق سلبي قد يجبره ذلك على تشكيل تداولات تصحيحية مؤقتة ليحاول بذلك اختبار الدعم المستقر عند 4.7500$ قبل أي محاولة لتسجيل الأهداف المقترحة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.1200$ و 5.3200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

