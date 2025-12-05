سعر اليورو مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 05-12-2025

شهد سعر سهم الإمارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) مكاسب قوية خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة مهمة لإعلان تمديد مكاسبه على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 26.10 درهم، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 28.50 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد