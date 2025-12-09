شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى ارتفاع حِذر قبيل انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

•ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية

•المركزي الأمريكي يستعد لثالث خفض في أسعار الفائدة



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتحرك صعودًا في اتجاه أعلى مستوى في ستة أسابيع، استنادًا على الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية،و المتضرر من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.



يظل الارتفاع الحالي محدودًا نتيجة حِذر المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية الأخير لهذا العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي تنطلق فعالياته في وقت لاحق اليوم، على أن تُعلن القرارات غداً الأربعاء.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى (4205.58 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,190.18$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,170.12$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.2% ،في رابع خسارة في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 4,264.60 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفس ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.



تتوالي البيانات الاقتصادية الباهتة في الولايات المتحدة ،وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار ،في أحدث مؤشرات استقرار مستويات التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.



الفائدة الأمريكية

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع هذا الأسبوع مستقر حاليًا عند 89% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 11%.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق فى وقت لاحق اليوم، فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأخير فى هذا العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات غداً الأربعاء، التوقعات تشير إلى خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس، فى ثالث خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول احتمالات تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة فى 2026.



توقعات حول أداء الذهب

•قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": أن المستثمرين يعيدون ترتيب مراكزهم بشكل كبير قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•وأضاف وونج: "في وقت سابق من هذا الشهر، أشار جيروم باول إلى توجيهات متشددة حول خفض أسعار الفائدة، لذلك يُعدّل التجار في سوق سندات الخزانة الأمريكية مراكزهم.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الاثنين بنحو 1.44 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي على 1,049.11 طن متري.



نظرة فنية

