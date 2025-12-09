شكرا لقرائتكم خبر عن سهم سي جي إس يبدأ التداول في السوق الرئيسية السعودية اليوم بحركة سعرية متذبذبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •بنك الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

•بنك الاحتياطي الأسترالي يحذر من مخاطر التضخم

•انتعاش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في فبراير 2026

قفز الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل نظيره الأمريكي ،ليستأنف مكاسبه القوية والتي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،يأتي هذا الصعود وسط نشاط عمليات شراء العملة الأسترالية كأحد أفضل الفرص الاستثمارية في سوق العملات الأجنبية.



نشطت تلك العمليات بفضل بنك الاحتياطي الأسترالي، والذي أبقي أسعار الفائدة دون أي تغيير، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي، وأشار إلى أن مخاطر التضخم لا تزال مائلة إلى الارتفاع.



وعليه يري بعض المحللون أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يضطر لمناقشة رفع محتمل لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم في فبراير 2026 إذا استمرت ضغوط التضخم في التصاعد بنفس الوتيرة الأخيرة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.4% إلى (0.6649) الأعلى منذ 18 سبتمبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6621)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6608).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الاثنين مخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ،في أول خسارة يومية في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.



بنك الاحتياطي الأسترالي

تماشيًا مع التوقعات، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الإبقاء على سعر الفائدة النقدي دون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.60% كأدنى مستوى فى عامين ونصف تقريبًا ، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي،وجاء القرار بالإجماع من جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية.



برر البنك المركزي الأسترالي قراره بموازنة دقيقة بين ضغوط التضخم المستمرة و بيانات اقتصادية أخرى قوية، وأشار إلى أن المخاطر التي تكتنف التضخم قد مالت نحو الاتجاه الصعودي خلال الفترة الأخيرة ، لكن تقييم استمرار الضغوط التضخمية سيستغرق وقتًا أطول.



وأوضح البنك فى بيان السياسة النقدية: أن التضخم ،على الرغم من انخفاضه بشكل كبير عن ذروته في عام 2022، قد انتعش مؤخرًا وتظهر عليه علامات الانتشار الأوسع، مما يستوجب مراقبة دقيقة.



وأضاف البنك: أن النشاط الاقتصادي فى البلاد لا يزال يتعافى، مدفوعًا بطلب خاص قوي في الاستهلاك والاستثمار، وأن الظروف في سوق الإسكان تستمر في الانتعاش.



ميشيل بولوك

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" يوم الثلاثاء:-

•إن البنك المركزي لم يناقش خفض الفائدة أو رفعها .. الخيار الوحيد كان “الإبقاء” في هذا الاجتماع.

•بيانات التضخم الأخيرة جاءت “أعلى من المتوقع ماديًا” .. مما يعني أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة، وبعض مكوناتها قد تكون نتيجة عوامل مؤقتة.

•إن القرار السياسة النقدية سيعتمد على تطور البيانات الاقتصادية " التضخم، الطلب المحلي، سوق العمل " بمعنى أن أي تعديل (خفض أو رفع) فى أسعار الفائدة ليس محسومًا قبل مزيد من البيانات.

•أن سعر الفائدة الحالي «قليل التقييد» لكن التأثير الكامل لخفض الفائدة السابق لم يظهر بعد، لذا من الضروري “الانتظار ومراقبة” تطور الاقتصاد.



الفائدة الأسترالية

•معظم التوقعات داخل الأسواق المالية ترجح بقاء أسعار الفائدة الأسترالية ثابتة لفترة ممتدة فى 2026،وذلك ما لم تتغير بيانات التضخم أو النمو بشكل كبير.

•يرى بعض المحللون أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يضطر لمناقشة رفع محتمل لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم في فبراير 2026 إذا استمرت ضغوط التضخم.

•تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في فبراير 2026 مستقر حاليًا دون 50%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا.



نظرة فنية

