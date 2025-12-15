سعر سهم ذاتريد ديسك (TTD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 15-12-2025

ارتفع سعر سهم شركة بروكتر آند جامبل Procter & Gamble (PG) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 144.45$، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 138.15$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط