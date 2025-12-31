الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 31-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 31-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 31-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 08:14AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

سجّل سعر الزوج العديد من المكاسب خلال الفترة الأخيرة مستغلا ثباته ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ مواجهته لحاجز مهم عند مستوى 198.65 ليضطر لتشكيل بعض الموجات التصحيحية الهابطة بتسلله حاليا نحو 197.35.

 

بالرغم من محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي إلا أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 195.90 لدعم إضافي مهم, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل مهمة اختراق الحاجز المذكور سابقا ليفتح ذلك باب تسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 199.30 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 200.60.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 196.60 و 198.60

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا