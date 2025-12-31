تحديث توقع سعر الذهب اليوم 31-12-2025

سجّل سعر الزوج العديد من المكاسب خلال الفترة الأخيرة مستغلا ثباته ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ مواجهته لحاجز مهم عند مستوى 198.65 ليضطر لتشكيل بعض الموجات التصحيحية الهابطة بتسلله حاليا نحو 197.35.

بالرغم من محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي إلا أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 195.90 لدعم إضافي مهم, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل مهمة اختراق الحاجز المذكور سابقا ليفتح ذلك باب تسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 199.30 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 200.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 196.60 و 198.60

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع